«Il premio Sant'Ilario a Snupi»: coro di consensi per l'associazione

La proposta della candidatura di Snupi al Premio Sant’Ilario 2018 ha già riscosso il consenso e l’adesione - oltre alle nomination inviate a santilario@comune.parma.it di cui non si ha ad oggi un riscontro quantitativo - di oltre mille sottoscrittori tra cittadini, associazioni e i numerosi soggetti che, negli anni, hanno direttamente conosciuto l'attività dell’associazione. Tra queste ci sono il Movimento italiano casalinghe, che a Parma conta oltre 150 socie: «Sosteniamo con forza la candidatura di Snupi - ha detto ieri la presidente di Moica, Cina Foglia - per la speciale attenzione che l'associazione ha verso i bambini in difficoltà». Insieme a Moica, a proporre Snupi per la premiazione ci sono numerose associazioni femminili di Parma, l'associazione sportiva Minerva sezione ciclismo, Energy Volley, Mercury Asd, colleghi aderenti al Centro sociale universitario, l'associazione culturale Sognambuli, i pazienti cronici afferenti l’Uocg di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del nostro Ospedale ad altre realtà con cui trasversalmente si collabora da oltre 11 anni. Mediante i fondi acquisiti, infatti, tramite l’organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, sportive, concerti o direttamente da benefattori, Snupi ha svolto un’intensa opera di sostegno finalizzato all’integrazione del supporto psicologico e, quando necessario, anche logistico ed economico ai pazienti ed alle famiglie afferenti all’unità operativa complessa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Maggiore diretta dal professor Gian Luigi de’ Angelis; di acquisizione, di strumentazioni tecnologiche d’avanguardia che hanno affiancato ed integrato nel tempo le attrezzature in dotazione al centro, aumentandone la qualità dell’assistenza; di sostegno economico per giovani medici inviati in prestigiosi centri italiani ed esteri per soggiorni di studio e di ricerca; di finanziamento, infine, di progetti di ricerca clinica applicata, multidisciplinari ed in collaborazione con ricercatori a livello nazionale ed internazionale.

In tutti questi anni Snupi, che con l’esclusivo autofinanziamento ha raccolto significative somme di denaro, ha sempre reso pubblici gli impieghi del ricavato come pure il suo bilancio. Ha collaborato fattivamente con altre realtà del territorio che gravitano nel terzo settore. La finalità di questi volontari si è sempre e solo rivolta, in definitiva, all’aiuto dei pazienti in senso globale, applicando le proprie energie al miglioramento delle condizioni umane del paziente, delle competenze e della tecnologia per curarlo.