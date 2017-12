Prorogati i permessi di transito e sosta: rinnovi fino a fine gennaio

L'Amministrazione Comunale ha prorogato al 31 gennaio 2018 la validità dei permessi di transito e sosta aventi scadenza 31/12/2017. Per cui c'è tempo fino a fine gennaio per rinnovarli.

Per rinnovare il permesso di transito e sosta è necessario applicare, nell'apposito spazio del permesso il contrassegno di validità per l'anno 2018 che corrisponde a un bollino adesivo color argento.

Il bollino sarà spedito a casa degli aventi diritto che abbiano effettuato il versamento del corrispettivo di € 10,00, attraverso una delle seguenti modalità:

Pagamento on line - è il modo più rapido e immediato per effettuare il pagamento e ricevere il bollino.

Le aziende che desiderano ricevere la fattura possono utilizzare solo questa modalità di pagamento. Prima di procedere col pagamento è opportuno verificare che le targhe riferite al numero permesso inserito corrispondano a quelle previste.

Pagamento tramite ufficio postale - si effettua utilizzando esclusivamente il bollettino postale precompilato allegato alla lettera ricevuta per posta; non è ammesso l'uso di bollettini diversi.

Pagamento tramite bonifico bancario - Attraverso il codice IBAN IT 15 Z 05387 127030 00002082577 intestato a Infomobility indicando nella causale di versamento il numero di permesso e la targa riportata sul permesso stesso (nel caso ci siano più targhe associate al permesso è sufficiente indicarne solo una)



I titolari di più permessi di sosta devono fare attenzione ad associare il bollino al permesso corrispondente, affinchè il numero dell'etichetta, corrisponda sempre a quello del permesso. I permessi devono sempre essere esposti all'interno del parabrezza del veicolo in modo ben visibile e leggibile per i necessari controlli del personale addetto.

I titolari di permessi provvisori con scadenza il 31 Dicembre 2017 devono recarsi al front office del DUC muniti della documentazione necessaria al rinnovo come indicato nella comunicazione inviata tramite Posta a ciascun titolare di tali permessi.

Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una email a permessi@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 800.238.630 attivo dal lunedì al venerdì, 8.30-13.00 e 14.00-17.00, lasciando un messaggio in segreteria telefonica e un recapito telefonico per essere ricontattati.

Per maggiori info: http://www.infomobility.pr.it/index.php?id=5156&page=default&lang=it&sezione=