Chiusura Froneri, Bussandri: "Gravissimo che un consigliere regionale esulti"

"Le dichiarazioni rilasciate ieri dal consigliere regionale del Lazio Mario Abbruzzese sono gravissime e pericolose.

In pratica il consigliere esulta per la chiusura del sito Froneri a Parma in quanto questo comporterà (crede lui) maggiori opportunità per quello di Ferentino, in provincia di Frosinone. E plaude a una multinazionale che decide di abbandonare Parma per investire in un'area a basso sviluppo industriale. In buona sostanza: "morte tua, vita mia". A dirlo è il segretario generale Cgil Parma Massimo Bussandri.

Che continua: "Le sue parole sono sconcertanti e la loro gravità va oltre i confini del caso Froneri / Nestlé: in pratica, secondo questo signore, sarebbe opportuno che le eccellenze di questo territorio venissero smontate per trasferirne pezzi importanti nelle zone depresse del Paese (come se la programmazione dello sviluppo industriale fosse una specie di Risiko fra territori).



Sarebbe meglio che Abbruzzese si occupasse di iniziative che favoriscano la creazione di lavoro nelle zone povere del Lazio e di proposte legislative che tutelino la dignità del lavoro ad ogni latitudine.



Ci auguriamo che le sue dichiarazioni siano solo il frutto di libagioni natalizie uscite dal controllo e che gli esponenti parmensi di Forza Italia, il partito di Abbruzzese, si dissocino apertamente da simili brutture".