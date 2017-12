Capodanno con Fedez, Pezzuto: "Festa non per tutti e logistica improponibile"

"Considero Michele Guerra persona troppo preparata per non sapere che un evento preparato e studiato a lungo è cosa ben diversa da quella che andrà in scena in piazza Garibaldi, ma capisco che oggi si trovi nella scomoda posizione di dover difendere scelte fatte da altri". A scrivere è Fabrizio Pezzuto, consigliere di Parma Unita Centristi.

“Questo concerto è stato pensato e studiato a lungo” ci assicura l'Assessore tentando evidentemente di ignorare il valzer delle location che ci ha accompagnato in queste settimane - aggiunge -. Ma quello che soprattutto Guerra cerca di nascondere sotto il tappeto è la girandola di numeri circa le persone che possiamo attenderci a Parma la sera del 31. In principio erano 15mila, poi, quando si è ripiegato sulla piazza con la sua capienza massima di 7815 spettatori, queste sono magicamente diventate poco meno di 10mila. Infatti un po' ottimisticamente l’Assessore ci spiega che ci si aspetta “solo” duemila persone che saranno lasciate fuori dai cancelli. E le altre? Mai esistite evidentemente.

Non per fare il menagramo, e fatte salve le dovute differenze, a Bari a Capodanno 2017 Fedez e J Ax hanno portato 100mila persone! Come la mettiamo?"

"Per Guerra semplicemente non la mettiamo. Per quanto si cerchi di capire cosa sia stato pensato per chi rimarrà fuori dalla piazza il tutto si limita a queste parole che di rassicurante hanno davvero poco: “Potranno muoversi verso piazza della Pace, via Farini, piazza Ghiaia, tutti luoghi aperti dove festeggiare”. - conclude - A tutti noi non rimane che augurarci che tutto vada per il meglio e che il rammarico principale debba restare il fatto che si è voluto trasformare una festa di piazza che avrebbe dovuto essere per tutti i parmigiani in un evento esclusivo, dalla logistica improponibile, che davvero poco ha a che fare con il tema dei festeggiamenti di fine anno. Il tutto, come troppo spesso accade, per l'incapacità di questa amministrazione di fermarsi, riflettere e fare, quando opportuno, marcia indietro."