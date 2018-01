Rifiuti da Roma all'Emilia, da Castenaso: "Pronti a vietare il transito nel nostro territorio"

Una mozione da votare nel prossimo consiglio comunale «contro lo smaltimento di rifiuti ulteriori provenienti da altre regioni che non sono in grado di fare il loro lavoro». L’annuncio arriva dal sindaco di Castenaso (Bologna) Stefano Sermenghi, contrario all’arrivo di circa 5.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati del Lazio e destinati agli inceneritori di Parma, Modena e Granarolo.

Quello finito nel mirino di Sermenghi (che guida una giunta di centro-sinistra) è l’impianto del Frullo, facente parte del Comune di Granarolo ma collocato proprio al confine con Castenaso (e proprio quest’anno i cittadini dei due comuni andranno al voto per dire sì o no alla loro fusione).

«Prima di dire sì ai rifiuti della Capitale avrebbero dovuto coinvolgere i territori che subiscono le conseguenze di questa scelta», prosegue Sermenghi, che sta inoltre valutando l’ipotesi di emettere «un’ordinanza che vieti il transito nel nostro territorio dei mezzi che porteranno i rifiuti dal Lazio».