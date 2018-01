La bici speciale di Randy era stata rubata qualche giorno fa. E il suo quartiere, il Montanara, non si era fermato all'indignazione. Si era mosso in concretezza, lanciando una raccolta fondi al circolo Minerva. Ma c'è anche chi non è riuscito ad arrivare in tempo per versarli: la cifra necessaria per riacquistare una bicicletta a tre ruote è stata raggiunto a tempo di record. E così Randy, "il sorriso del Montanara", potrà prestissimo ritornare a girare per il quartiere.