Polizia municipale: tre assunzioni. Casa: "Altre in arrivo . E priorità al turno notturno"

Il 2017 si è chiuso con l’assunzione da parte del Comune di Parma di due nuovi agenti ed un ispettore della Polizia Municipale, che saranno destinati - si legge in una nota del Comune - " ad implementare il personale che ha compiti di vigilanza sulle strade della nostra città. Si tratta dei primi di un numero più cospicuo di risorse della Polizia Municipale che prenderanno servizio durante il 2018, a seguito dell'espletamento delle misure concorsuali.

“Si tratta di una misura che avevamo annunciato e che si è concretizzata. – sottolinea l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa –. Sappiamo bene tutti della carenza di organico del corpo di Polizia Municipale dovuta al blocco delle assunzioni voluto dal Governo. Ora, grazie all’azione del Ministro Minniti, si sono aperte possibilità di assunzione che abbiamo immediatamente sfruttato e che sfrutteremo anche nel corso del 2018 assumendo nuovo personale per la Polizia Municipale. Questa è una misura prioritaria che verrà attivata dalla nostra Amministrazione insieme all’attivazione del turno notturno ed all’incremento dei sistemi di videosorveglianza in città”.