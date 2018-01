Questa sera in palio più di 16 milioni di euro. A Parma venduti 93mila biglietti

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica che il Comitato per le operazioni di estrazione, al termine della riunione che si è tenuta presso la sede dei Monopoli di Stato, ha stabilito di attribuire un totale di 205 premi.

Nel corso delle trasmissioni televisive e con la lotteria istantanea sono stati già assegnati premi per oltre 12 milioni di euro. A questi va aggiunta la massa premi finale di circa 16,1 milioni di euro relativa ai biglietti vincenti che saranno estratti nel corso di questa sera.

Complessivamente, la Lotteria Italia 2017, quest’anno distribuisce premi per oltre 28 milioni di euro. Si ricorda che in questa edizione sono stati venduti 8.603.900 biglietti per una raccolta complessiva di 43.019.500 euro.

I premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

1 Premio 5.000.000

2 Premio 2.500.000

3 Premio 1.500.000

4 Premio 1.000.000

5 Premio 500.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N 50 premi da 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N 150 premi da 20.000.

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro. L'elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

A Parma venduti 93 mila biglietti

Quasi un biglietto su dieci della Lotteria Italia è stato venduto in Emilia Romagna: la regione passa dal quarto al terzo posto su base nazionale con oltre 830 mila tagliandi staccati, scalzando la Campania dal podio. In termini assoluti, rispetto all’edizione scorsa si registra un lievissimo calo di vendita (-1,7%). Bologna - fa sapere Agipronews - si conferma in testa, con 285 mila tagliandi venduti, senza sostanziali variazioni rispetto all’anno passato (-0,8%). Segue Modena, dove sono stati staccati 111 mila biglietti (+0,7%), mentre Parma è a 93 mila (+7,9%) e Forlì-Cesena a 74 mila (con un decremento del 6,7%). Piacenza aveva fatto registrare una robusta crescita dodici mesi fa, ora ritorna a livelli consueti, con 55 mila biglietti (-12,4%). In sensibile calo anche Rimini (49 mila, -18%), più o meno stabili Ferrara (59 mila, +1%) e Reggio Emilia (57 mila, -1,4%). Chiude la classifica provinciale Ravenna con 46 mila biglietti venduti, a cui però fa riscontro la maggiore crescita percentuale (+9,4%). Comunque è il Lazio la regione in cui sono stati venduti più biglietti per questa edizione. Il numero dei tagliandi venduti nel complesso è stato pari a 8.603.900. Nel Lazio il numero di biglietti venduti ha raggiunto quota 1.640.600, di cui 1.278.020 solo nella Provincia di Roma.

Incassi per 43 milioni

Con 8,6 milioni di biglietti venduti, e incassi per 43 milioni di euro, la Lotteria Italia 2017 fa registrare il terzo miglior risultato dal 2011: in quell'edizione i tagliandi staccati furono 9,6 milioni (in calo del 17,2% rispetto all'edizione precedente), scesi poi a 8 milioni nel 2012 (-16%), a 6,9 milioni nel 2013 (-13,3%), per poi assestarsi a 7,6 milioni nel 2014.