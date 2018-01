Mattina di incidenti sulle strade parmensi. Poco dopo le 8 un pauroso schianto a Castione Marchesi, sulla provinciale: un frontale tra due auto che ha causato quattro feriti, di cui uno rimasto incastrata tra le lamiere. Subito allertati i soccorsi: sul posto i militi della Pubblica di Fidenza e Busseto e i vigili del fuoco del distaccamento di Fidenza. Tutti i feriti sono stati condotti al Maggiore di Parma, due con lievi ferite e due con ferite di media gravità.

Pochi minuti dopo, incidente anche al Botteghino: su strada Traversetolo sono intervenuti il 118 e la Polizia municipale per i rilievi e per regolare la circolazione. In orario di partenze per il lavoro, si sono formate code. Due i feriti, le cui condizioni non destano preoccupazione.