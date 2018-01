Marchio "noto" su merce non originale: sequestrati 400 capi di vestiario in un solo negozio

La Guardia di Finanza di Parma prosegue le attività di servizio finalizzate al controllo del territorio e del tessuto produttivo e della distribuzione, in un periodo particolarmente intenso per la riorganizzazione dei negozi come quello dei saldi invernali di fine stagione.

In tale contesto, i militari della Compagnia di Parma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 400 capi di abbigliamento irregolari (felpe, magliette e pantaloni) in vendita presso un esercizio commerciale del centro città.

Nel corso del controllo, i militari hanno rilevato che un noto marchio di streetstyle, molto popolare tra i giovani, era stato indebitamente apposto su numerosi articoli similari, tanto da poter - a tutti gli effetti - confondere i clienti, ignari di trovarsi di fronte a capi non originali.

Il titolare del negozio è stato segnalato alla Autorità Giudiziaria di Parma per il reato di frode in commercio.