Alex, quattro anni dopo la scomparsa la famiglia non si rassegna: "Cercatelo"

Alex è scomparso dalla sua casa di Parma l'11 gennaio di quattro anni fa. Senza documenti, senza denaro. In una serie di messaggi inviati ad amici e conoscenti sembrava chiara l'intenzione di compiere un gesto estremo. Ma di Alex non si è mai trovata traccia. Del suo caso si sono occupati, oltre alla Gazzetta, anche le tv nazionali. Si erano aperte alcune piste, tra cui una bolognese, poi lasciate cadere.

E la famiglia rinnova il suo appello dalla pagina facebook creata ad hoc: "Le ricerche si sono limitate a procedure consuete, d'informazione alle Questure. Nessuna ricerca con l'ausilio di protezione civile e forze dell'ordine è stata attivata. Questo perché il caso della scomparsa di Alex è stato derubricato ad allontanamento volontario, di maggiorenne. Ma gli elementi in mano alla famiglia fanno propendere in modo univoco alla scomparsa con pericolo di vita. Per questo la famiglia si appella: perché le indagini e le ricerche proseguano".