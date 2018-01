La giornata del patrono di Parma si è aperta ufficialmente con la tradizionale messa all'oratorio di Sant'Ilario di via D'Azeglio per la consegna dei guanti bianchi alle autorità, come simbolico monito di attenzione e consapevolezza nel trattare la "cosa pubblica".

La celebrazione ha visto la partecipazione di tante persone, insieme alle autorità, ai rappresentanti delle istituzioni cittadine e allo Dsèvod, ed è stata incentrata sul celebrare la storia, la vita e la testimonianza di Sant'Ilario come esempio di generosità, amore verso il prossimo e immedesimazione nell'altro.

Per l'Amministrazione Comunale era presente l'assessora ad Educazione e Inclusione Ines Seletti.