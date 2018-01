Nel giubbotto in auto 1,5 etti di droga, il doppio (più serra) a casa: arrestato

Erano impegnati in un ordinario posto di controllo in via San Leonardo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma che ieri nel primo pomeriggio hanno notato una Fiat Panda che svoltava repentinamente come a voler sfuggire alla loro vista. Insospettiti, hanno deciso di fermarla e l'hanno bloccata in Via Mazzacavallo.

Il conducente, un 40enne parmigiano con precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, dal primo momento è apparso piuttosto agitato e nervoso, ed è stato accompagnato negli uffici di strada delle Fonderie per procedere ad un più meticoloso controllo personale e veicolare. Effettivamente in un giubbotto riposto nel bagagliaio dell'auto sono stati trovati 96,60 grammi di hashish, 55 grammi di marijuana e un coltello a serramanico con manico in legno di colore verde della lunghezza complessiva di 19 centimetri. A questo punto i Carabinieri, avendo fondato sospetto che potesse detenere altra sostanza stupefacente o strumenti inerenti il confezionamento, hanno esteso il controllo anche al suo domicilio nel Quartiere San Lazzaro.

E qui la ricerca ha consentito di rinvenire ulteriori 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento, una piccola serra artigianale in disuso nel garage nonché 1700 euro verosimilmente provento di spaccio. L'uomo, arrestato, è stato processato per direttissima e condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.