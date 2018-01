Tra le suore domenicane e un privato (la cui identità per il momento è mantenuta top secret) nel corso del pomeriggio c'è stato un incontro per capire se sarà possibile scongiurare la chiusura della scuola Santa Rosa e del liceo Porta. Lo ha annunciato poco fa l'assessore ai Servizi educativi, Ines Seletti, durante la commissione consiliare a cui hanno partecipato molti genitori degli alunni che frequentano le ex "Luigine".



P.Dall.