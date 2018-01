Un 73enne in bicicletta è stato travolto da un'auto in viale Piacenza, all'incrocio con via Savani. L'uomo - residente in zona- è finito a terra, sbattendo violentemente sull'asfalto. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 e la polizia municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Il ciclista ferito è stato trasportato al Maggiore: è in gravi condizioni.