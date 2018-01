Capodanno rovinato: l'appartamento in affitto a Madonna di Campiglio era una truffa

Aveva preso in affitto un appartamento molto grande per passare la settimana di Capodanno a Madonna di Campiglio ma si trattava di una truffa. La vittima, che aveva visto la casa su un sito online, l’aveva affittata a fine novembre per 2800 euro. Poi, però, l’affittuario non aveva più risposto alle sue telefonate. Quindi la vittima si era rivolta ai carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente che hanno denunciato un 38enne sardo residente in provincia di Rimini.