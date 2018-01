Voucher, sconti, tariffe: tutte le novità nel servizio taxi a Parma

Sono diverse le novità per il 2018 legate al servizio di taxi elaborate dal Comune di Parma, in accordo con le associazioni dei taxisti. L'obiettivo: favorire la sicurezza personale e l'accesso alla vita sociale, culturale e lavorativa delle fasce deboli, ma anche di promuovere l'accessibilità e attrattività della città per i turisti e favorire gli spostamenti dei cittadini.

Ecco le novità spiegate in una nota del Comune.

Voucher Taxi

Prosegue nel 2018 l’iniziativa voucher Taxi, avviata nel luglio scorso, finalizzata a consentire alle fasce deboli di ottenere 10 voucher sconto sul servizio taxi dell’importo di 4 euro ciascuno, con l’obiettivo di favorire la sicurezza personale e l’accesso alla vita sociale, culturale e lavorativa delle categorie beneficiarie, alla luce dei ridotti orari di esercizio del servizio di trasporto pubblico, della non capillarità dello stesso e delle difficoltà di accesso al servizio legate alle peculiarità dei fruitori.

I beneficiari dei voucher possono essere cittadini di Parma con disabilità (riconosciuta ai sensi dell’art. 4, Legge n. 104/1992), o persone over 65, oppure donne in gravidanza o donne sole con bambini, oltre a donne sole, la cui condizione concerne unicamente il momento di utilizzo del voucher e prescinde dallo stato civile e/o dalla situazione anagrafica.

In quest'ultimo caso (donne sole), i voucher potranno essere utilizzati dalle ore 20.00 alle ore 06.00, con l’obiettivo prevalente di assicurare la sicurezza negli orari serali-notturni, mentre per le altre categorie di beneficiari gli sconti potranno essere fruiti durante l’intera giornata.

I voucher, dell’importo di quattro euro ciascuno, potranno essere fruiti unicamente dal beneficiario, nel numero massimo di uno per corsa; per qualsiasi tipologia di percorso, purché all’interno del territorio comunale, incluse le corse aventi inizio da piazzola di sosta oppure a chiamata. Per ciascun beneficiario potrà essere rilasciato un massimo di 10 voucher in blocchi da 5, con ritiro dell’eventuale secondo blocco previa restituzione della matrice del primo blocco utilizzato.

Il rilascio dei voucher avviene agli Sportelli polifunzionali del Comune di Parma (largo Torello de Strada n. 11/A), a seguito di semplice presentazione dell’autocertificazione di appartenenza ad una delle categorie di beneficiari.

Operativamente, l’utilizzo dei voucher avverrà esibendoli al tassista dopo aver compilato i campi con data ed orario di utilizzo; il tassista provvederà a scalare l’importo del voucher dal corrispettivo della corsa risultante dal tassametro, rilasciando ricevuta al cliente per l’intero importo e il beneficiario pagherà solo la quota residua del costo della corsa.

Dal 17 luglio al 31 dicembre scorso sono stati rilasciati 1.368 voucher su di un totale di 6.230 iniziali: sono quindi disponibili 4.862 voucher.

Scontistiche taxi su percorsi fissi cittadini e a favore di turisti, disabili ed anziani over 70

Il Comune di Parma, in accordo con le associazioni dei taxisti, ha approvato delle nuove Tariffe Taxi, individuando una serie di percorsi per i quali attuare una tariffa fissa, senza aumenti di costo derivanti dai flussi di traffico, al fine di assicurare costi ridotti sui percorsi maggiormente utilizzati dagli utenti del servizio Taxi, (con partenza da posteggio – Via Mazzini, Ospedale, Aeroporto, Fiere di Parma, Stazione FS - ed applicazione in fascia diurna e feriale)

PERCORSI A TARIFFE FISSE

E’ stata, inoltre, confermata l’esclusione del pagamento della corsa minima (corso standard per percorsi inferiori a 600 metri di percorrenza, stabilito in 5,50 euro per il servizio diurno, 8 euro per il servizio notturno e 6,40 euro per il servizio festivo) nei confronti di disabili ed anziani over 70 anni, cui viene addebitato solo l’effettivo costo chilometrico della corsa e la completa gratuità per il trasporto dei passeggini dei bambini e delle carrozzine per disabili.

Infine, si è pensato anche ai turisti, disponendo una misura in loro favore, in linea con le politiche di promozione della destinazione turistica del territorio comunale implementate dall’Amministrazione: la tariffazione festiva della chiamata a domicilio (pari a 1.70 euro per corsa) è scontata del 100% per tutti i clienti che esibiranno la ricevuta/fattura relativa al pagamento della tassa di soggiorno presso una struttura ricettiva del Comune di Parma.

Carta dei servizi del Servizio Taxi

A seguito della concertazione con le associazioni dei Taxisti e dei consumatori è stata predisposta la bozza della Carta dei Servizi inerente in servizio taxi, che verrà approvata e sottoscritta entro il mese di febbraio 2018.

Si tratta di un documento di garanzia per l’utenza del servizio taxi, il quale dovrà essere sempre presente all’interno delle vetture in servizio ed ha la funzione di assicurare alcuni fondamentali elementi:

l’accessibilità del servizio a tutti coloro che lo richiedono (senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche, età e fasce sociali);

la copertura del servizio h24 e per 365 giorni all’anno, senza alcuna interruzione;

la qualità del servizio (trasparenza delle tariffe da esporre su ogni vettura; puntuale informazione dell’importo massimo di partenza da corrispondere, comprensivo degli eventuali supplementi; percorrenza del tragitto più breve e, comunque, economicamente più conveniente per il cliente;

promozione di tariffe agevolate e di scontistica a favore delle categorie deboli e dei turisti; visibilità del tassametro;

rispetto dei tempi di arrivo dichiarati salvo situazioni non preventivabili e non dipendenti dalla volontà degli operatori; pulizia dell’auto; esposizione corretta della sigla taxi al fine di consentire agevolmente al cliente l’identificazione del taxi);

i correlati doveri dell’utenza del servizio taxi (fornitura dell’indirizzo esatto al momento della richiesta taxi; mantenimento dello stato di pulizia del veicolo;

comunicazione al momento della chiamata, dell’eventuale presenza di animali in modo da poter assegnare il servizio a ciò adibito; pagamento dell’intero importo del servizio indicato dal tassametro);

possibilità di presentare reclami al servizio taxi e per conoscenza al Comune di Parma, con possibile rimborso della corsa pagata o non fruita, in caso di accertamento di violazioni in capo agli operatori;

La violazione degli impegni stabiliti nella Carta dei Servizi, costituisce violazione degli obblighi di correttezza civismo e senso di responsabilità come da vigente Regolamento Taxi/Ncc.