Schianto nella notte su via Traversetolo. Intorno alle 2, all'altezza del Botteghino, due auto si sono scontrate frontalmente e i due conducenti sono rimasti feriti. Sul posto i militi del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Uno dei feriti è in condizioni di media gravità, il secondo ha riportato lievi traumi.