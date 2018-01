Le multe arriveranno con una email

Dal 1° febbraio le multe si convertiranno in verbali digitali per viaggiare (anche) sulla posta elettronica.

E’ questa la novità introdotta dal Decreto del 18 dicembre 2017 «Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata» che darà l’addio a migliaia di lettere raccomandate per aprire la strada alla comunicazione digitale.

Naturalmente, non tutte le caselle email saranno valide per poter ricevere i verbali direttamente sul proprio computer: la comunicazione digitale di atti amministrativi come le multe dovrà permettere di ottenere una «ricevuta di consegna» che abbia lo stesso valore della ricevuta della raccomandata a/r: un servizio garantito, appunto, dalla Posta Elettronica Certificata (Pec).

Il nuovo sistema porterà un triplice vantaggio: minor consumo di carta, conseguenza delle comunicazioni elettroniche che permetteranno di stampare solo quanto effettivamente «serve»; maggior velocità di consegna e il superamento di problematiche quali ritardi o smarrimenti; meno costi per tutti, con i multati che non si vedranno addebitare le spese di spedizione e le amministrazioni pubbliche che non dovranno più sostenere costi per produrre, conservare e trasmettere documenti cartacei. Un risparmio che a Parma potrebbe essere quantificato in circa un milione di euro all’anno.

In vista del cambio di modalità di notifica, sono già in corso incontri e riunioni tra tutti gli uffici che saranno toccati dalla novità. «L’innovazione che consente di snellire l’impatto della burocrazia e l’aumento delle comunicazioni per via telematica sono da sempre un obiettivo della nostra amministrazione, quindi abbiamo attivato fin da subito una serie di confronti per mandare il nuovo servizio a regime nel più breve tempo possibile – ha sottolineato l’assessore Cristiano Casa -. Attendiamo per i prossimi giorni l’arrivo delle circolari del Ministero che chiariranno alcuni dubbi sull’operatività, ma nel frattempo stiamo già predisponendo tutti i sistemi informativi e allineando alla nuova metodologia Parma Gestione Entrate».

Ma come funzionerà esattamente il nuovo metodo, in considerazione del fatto che la Pec è ancora poco diffusa? «Se il trasgressore viene fermato subito, chi eleva la contravvenzione chiederà direttamente un indirizzo pec valido per l’invio del verbale – ci ha spiegato l’ispettore scelto Marco Ronchei, responsabile della struttura operativa prevenzione e sanzioni della Polizia Municipale di Parma -. Se la Pec non sarà comunicata la centrale operativa dovrà controllare nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso che l’automobilista sia effettivamente sprovvisto di una casella Pec prima di procedere con l’invio tradizionale. Lo stesso vale anche nel caso in cui il trasgressore non venga fermato subito, come ad esempio per il passaggio da un varco: l’ufficio procederà alla ricerca nei registri e, se il destinatario della multa risulta titolare di una casella di posta elettronica certificata, per la spedizione dovranno utilizzare quella». Chi ha una Pec valida, quindi, dovrà abituarsi a consultarla ogni giorno, per evitare di pagare fuori termine o per poter fruire dello sconto previsto per chi provvede al pagamento entro cinque giorni dalla notifica: il verbale sarà infatti considerato consegnato nel momento della conferma dell’avvenuta ricezione e non quando l’email viene effettivamente letta.