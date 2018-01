Commerciante straniero permette di fermare il ladro d’auto italiano

Una pattuglia della stazione di Parma Oltretorrente, nel transitare in via San Leonardo nell’ambito di un ordinario controllo anti-spaccio, è stata avvicinata dal titolare di un negozio di frutta e verdura, che segnalava all’interno del parcheggio vicino la presenza di una Opel Astra di proprietà di un suo conoscente e rubata il giorno prima in via Trento.

Giunti nel parcheggio, i militari hanno individuato l'auto regolarmente parcheggiata ed hanno deciso di ispezionare la zona indicata quale probabile direzione di fuga del ladro. Lo hanno individuato poco dopo, mentre cercava di nascondersi tra i cespugli.

Fermato ed accompagnato in caserma, è risultato essere un pregiudicato milanese 35enne. Inoltre i carabinieri, mediante la visione delle immagini acquisite, lo hanno riconosciuto come autore del furto del veicolo. Vestiva infatti gli stessi indumenti indossati al momento di passare in azione. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario. Nei confronti dell’indagato, oltre alla denuncia per furto, è stato avviato un procedimento amministrativo per l’emissione di divieto di ritorno nel comune di Parma.