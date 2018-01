Puntano il coltello contro la dipendente e rapinano un money transfer

Rapina intorno alle 19 in via Magnani, in un money transfer. Una banda è entrata in azione nei locali e ha puntato un coltello contro la dipendente, facendosi consegnare circa 6 mila euro. Secondo la descrizione si tratterebbe di rapinatori intorno ai 20-25 anni. Che si sono dileguati in pochi secondi. Sul posto le forze dell'ordine, che hanno iniziato la caccia ai malviventi.