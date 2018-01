Risse, schiamazzi, bottiglie a terra: le segnalazioni dei residenti erano costanti e numerosissime. Il monitoraggio dei carabinieri loha confermato: in quel bar in zona stazione - tra via Monte Altissimo e piazzale Dalla Chiesa - erano soliti ritrovarsi a stazionare e bere alcolici gruppetti i stranieri su cui gravano precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti. Una presenza capace di creare situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno stabilito i militari. E così è arrivato il provvedimento del Questore di Parma: chiusura dell'attività per 15 giorni, da oggi al 10 febbraio.