Auto si schianta contro un muro nella notte: due feriti, uno è grave

Schianto nella notte in via Langhirano, di fronte all'accesso della Scuola per l'Europa. Intorno alle 2,15 un'auto ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di un'abitazione. Due i feriti soccorsi dai militi del 118: uno è stato trasportato al Maggiore in condizioni gravi, l'altro ha subito lievi traumi. Sul posto anche i vigili del fuoco.