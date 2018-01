Parma 2018, quando a un annuncio di lavoro non risponde nessuno...

Per più di una settimana hanno messo annunci ovunque: di carte e di social network. "E non si è ancora presentato nessuno - scriveva Ilaria ieri, riprovandoci -: il lavoro è serio,cerchiamo un ragazzo di massimo 24 anni e munito di patente per consegne pizze a domicilio. Forniamo tutto, dai motorini ai guanti, con assunzione immediata". Sulla pagina "Viva parma e la sua gente" si è scatenato il dibattito, tra chi parlava di troppe persone che non hanno voglia di faticare e chi parlava della paga bassa che attende chi fa consegne a domicilio. "Di solito questi lavori sono pagati con un'elemosina ..a volte economicamente è più vantaggioso stare a casa", scriveva Monica. "Stare a casa a far nulla non è mai vantaggioso...in primis educativamente parlando: si crescono degli scansafatiche...e la vita invece è tutta un altra cosa", rispondeva Fabrizio. "Sottopagati garantisco di no - ha risposto la potenziale datrice di lavoro - : in più pagato a fine serata o a fine settimana o quando preferisce, contributi e mance, e garantisco che ci sono persone molto generose". Il dibattuto ha probabilmente scatenato anche il passaparola e l'ultimo commento di Ilaria fa intravedere un finale: "Forse abbiamo trovato...". Ma che fatica.