Partito Comunista, ecco i candidati a Parma e in Emilia

Ecco la composizione delle liste del Partito Comunista a Parma e in Emilia Romagna

CAMERA

Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 01 [CESENA, RAVENNA, RIMINI, FORLI’]

1 RIZZO MARCO, TORINO, 12/10/1959

2 FIONDI IVANA, FORLI’ (FC) 16/05/1966

3 VISENTIN CANZIO GIUSEPPE, PADERNO DUGNANO (MI) 23/04/1957

4 PASSANITI RITA, BRONTE (CT) 23/01/1981

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 02 (CESENA) - STRADAIOLI LORIS, TORINO 21/02/1966

EMILIA ROMAGNA 03 (RAVENNA) - VISENTIN CANZIO GIUSEPPE, PADERNO DUGNANO (MI) 23/04/1957

EMILIA ROMAGNA 15 (RIMINI) - CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977

EMILIA ROMAGNA 16 (FORLI’) - VALENTI DENIS LORIS, DOTTIKON (SVIZZERA) 25/01/1965

Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 03 [IMOLA, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, BOLOGNA-MAZZINI, BOLOGNA-CASALECCHIO DI RENO]

1 TAGLIAVINI ROBERTA, BOLOGNA 08/05/69

2 CIRINESI MICHELE, ERICE (TP) 25/11/1972

3 CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977

4 ALESSANDRI LUIGI, PARMA 08/09/1955

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 01 (IMOLA) - MONTANARI MATTEO, BOLOGNA 20/04/1987

EMILIA ROMAGNA 05 (SAN GIOVANNI IN PERSICETO) - PASSANITI RITA, BRONTE (CT) 23/01/1981

EMILIA ROMAGNA 06 (BOLOGNA-MAZZINI) - CIRINESI MICHELE, ERICE (TP) 25/11/1972

EMILIA ROMAGNA 07(BOLOGNA-CASALECCHIO DI RENO) - TAGLIAVINI ROBERTA, BOLOGNA 08/05/1969

Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 04 [SCANDIANO, PARMA, FIDENZA, PIACENZA, REGGIO EMILIA]

1 TRAPASSI MARCO, PARMA 09/04/1969

2 BERGAMINI LAURA, PARMA 14/05/1960

3 GAETANI GIORDANO, PARMA 12/09/1970

4 CONVERSI SARA, PARMA 12/04/1977

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 11 (SCANDIANO) - PETRELLA FRANCESCO, FOGGIA 02/12/1965

EMILIA ROMAGNA 12 (PARMA) - BERGAMINI LAURA, PARMA 14/05/1960

EMILIA ROMAGNA13 (FIDENZA) - PASSANITI ANTONINA, MALETTO (CT) 13/07/1979

EMILIA ROMAGNA 14(PIACENZA) - TRACUZZI SPADARO ROSANNA, MESSINA 23/09/1971

EMILIA ROMAGNA 17 (REGGIO EMILIA) - SCIORTINO RICCARDO, PARMA 06/06/1989

SENATO

Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 01

1 LAZZARI PIERANGELO, BERTINORO (FC) 05/05/1956

2 OLIVIERI FRANCA, PARMA 27/06/1963

3 DALL’ASTA GUGLIELMO, BORGO VAL DI TARO (PR) 23/11/1946

4 MARANO STELLA, CARAPELLE (FG) 04/11/1966

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 01 - RIMINI - MARANO STELLA, CARAPELLE (FG) 04/11/1966

EMILIA ROMAGNA 02 – RAVENNA - OLIVIERI FRANCA, PARMA 27/06/1963

EMILIA ROMAGNA 03 – FERRARA - GATTO LORENZO, NAPOLI 01/08/1961

EMILIA ROMAGNA 04 - BOLOGNA - AIELLO WALTER, TORRE DEL GRECO (NA) 18/08/1957

Collegio Plurinominale EMILIA ROMAGNA 02

1 COSTA PATRIZIA, PARMA 05/02/1959

2 BONALI GIULIO MARIA, CREMONA 15/08/1952

3 GIURIOLA DONATELLA MARIA, VERONA 18/04/1951

4 PASQUA GIACOMO, PARMA 09/09/1942

COLLEGI UNINOMINALI

EMILIA ROMAGNA 05 - MODENA - BERTINELLI UGO, PARMA 05/09/1957

EMILIA ROMAGNA 06 – REGGIO EMILIA - COSTA PATRIZIA, PARMA 05/02/1959

EMILIA ROMAGNA 07 – PARMA - APOSTOLOU GEORGIOS, ATENE (GRECIA) 10/07/1954

EMILIA ROMAGNA 08 - PIACENZA - GIURIOLA DONATELLA MARIA, VERONA 18/11/1951



Vi inviamo anche il link al programma del Partito Comunista, che non è un semplice programma elettorale. È un programma di lotta, di trasformazione rivoluzionaria della società. Per un'Italia socialista, per il potere ai lavoratori.

https://issuu.com/pc-agitprop/docs/programma_partito_comunista_elezion

Cordiali saluti

Partito Comunista - Federazione Emilia Romagna