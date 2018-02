Confartigianato per Parma Facciamo Squadra

C’è una nuova adesione per Parma Facciamo Squadra: Confartigianato Imprese Parma, ha scelto di sostenere il progetto e il benessere dei nostri bambini per l’intero arco dell’anno. La prima iniziativa sarà un grande concerto interpretato da Antonella Ruggiero, al Teatro Regio.

Ecco la dichiarazione del presidente Leonardo Cassinelli: “Confartigianato Imprese Parma quest’anno compie 70 anni: un traguardo importante che abbiamo deciso di celebrare assieme a tutta la città.

Il compleanno è un momento in cui riflettere sui valori e gli ideali che hanno mosso un gruppo di piccoli imprenditori, nel 1948, all’indomani della guerra, a mettersi insieme, ad associarsi per affrontare con più forza il futuro. Di qui, il claim che ci accompagnerà tutto l’anno “Un futuro che inizia dalla nostra storia”.

Spinti da quegli stessi valori, abbiamo scelto di sostenere il progetto di Parma Facciamo Squadra a favore dei bambini in difficoltà. I bambini di oggi sono il futuro della nostra società e noi vorremmo che tutti avessero le stesse opportunità di crescita, di studio, di gioco.

Siamo molto orgogliosi del sostegno che, da tanti anni, Forum Solidarietà sta dando ai meno fortunati, attraverso Parma Facciamo Squadra.

Per tutto l’anno raccoglieremo i fondi e, a questo proposito, abbiamo aperto un conto corrente specifico. Il primo momento in cui si potrà dare un contributo sarà proprio alla nostra festa, sabato 17 gennaio al Teatro Regio, al concerto che vedrà protagonista la cantautrice Antonella Ruggiero”.

Ogni donazione sarà moltiplicata per quattro da Fondazione Cariparma, Barilla e Chiesi Farmaceutici che aggiungeranno un euro per ogni euro raccolto.

Per saperne di più www.parmafacciamosquadra.it