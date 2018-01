La Annibali : "Per me sarà un onore lavorare per Parma, una città che ho nel cuore"

Elezioni del 4 marzo: nella sede di via Treves il Pd ha presentato i propri candidati, Giorgio Pagliari al Senato, Giuseppe Romanini e Lucia Annibali alla Camera. L'assessore regionale Paola Gazzolo, in corsa per il Senato, non ha potuto partecipare per una serie di impegni a Bologna.

Accolta come una star da giornalisti, operatori tv e fotografi, Lucia Annibali ha ribadito la sua soddisfazione: "Per me sarà un onore lavorare per Parma, una città che ho nel cuore per tanti motivi, con cui ho forti e sinceri legami. Punterò su me stessa, sulle cose che ho fatto, sul mio contributo di cittadina che ha conosciuto la sofferenza e che quindi vuole aiutare chi si trova a vivere nella sofferenza".