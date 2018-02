Guardia di finanza: a Parma il generale di divisione Gerli, comandante regionale

Oggi il comandante regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di finanza, generale di Divisione Giuseppe Gerli, ha fatto visita al comando provinciale di via Torelli. L’alto ufficiale ha dapprima incontrato gli ufficiali, gli ispettori ed i militari del comando provinciale, del nucleo di polizia economico-finanziaria e della compagnia, complimentandosi per il qualificato ed incessante impegno profuso nel territorio a tutela della collettività. Poco dopo, con il comandante provinciale, colonnello Gianluca De Benedictis, si è intrattenuto con il prefetto, l’autorità giudiziaria e le altre autorità cittadine, le quali hanno manifestato il proprio apprezzamento per il servizio che le Fiamme gialle parmensi eseguono quotidianamente a sostegno dell’economia legale e degli imprenditori onesti, per salvaguardare la leale concorrenza sul mercato e contrastare i multiformi fenomeni di abusivismo commerciale. Il generale ha fatto visita alle tenenze del Corpo di Fornovo, dove ha incontrato il sindaco, e di Fidenza.