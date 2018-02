Auto sfasciata nel parcheggio: rintracciato il "pirata". Anzi, due: e sono fratelli

E alla fine è arrivata la buona notizia. Che non è esattamente un lieto fine, visti tutti i danni e disagi degli ultimi giorni, ma almeno fa sperare in una giustizia adeguata.

E la buona notizia è che sono stati rintracciati i "pirati" - non uno come si pensava all'inizio, ma due - che uscendo di strada con la loro auto, domenica scorsa a Firenze hanno sfasciato la vettura parcheggiata di un 26enne parmigiano, fuggendo senza lasciare apparentemente traccia.

L'appello via social e le indagini della Polizia Municipale hanno permesso di arrivare alla loro identificazione: due fratelli di 26 e 23 anni di San Miniato che, oltre a numerose multe, rischiano la sospensione della patente fino a due mesi.

La vicenda era inizia lunedì mattina quando il giovane parmigiano si è presentato al distaccamento di Campo di Marte. Ha raccontato di aver lasciato in sosta sabato pomeriggio la propria Golf Volkswagen in piazza della Libertà e di averla ritrovata, domenica intorno alle 19, gravemente danneggiata. L’agente della Polizia Municipale è andato subito al Comando di Porta al Prato e insieme al personale della Centrale Operativa ha iniziato a visionare tutti i filmati registrati dalle telecamere.

Inizialmente l’esito della verifica è stato negativo, almeno per quanto riguarda l’area dell’incidente. Ma una delle telecamere della piazza aveva registrato intorno alle 7 di domenica la presenza di un carro attrezzi con la scritta ACI. Gli operatori allora, controllando le registrazioni riprese da altre telecamere, hanno seguito i movimenti del carro attrezzi e hanno accertato che era ripartito da piazza della Libertà con una Golf Volkswagen fortemente danneggiata sul pianale e con una Opel Corsa al traino.

I vigili sono riusciti anche a leggere le targhe dei due veicoli da una telecamera lungo il percorso e dai controlli è emerso che i due veicoli sono entrambi di proprietà di un cinquantaseienne residente a San Miniato.

A questo punto gli operatori hanno contattato i colleghi della Polizia Municipale di San Miniato chiedendo la loro collaborazione per rintracciare la Golf. La risposta non si è fatta attendere: si sono subito presentati a casa del proprietario e hanno trovato il figlio ventiseienne che ha confessato: c’era lui alla guida del veicolo al momento dell’incidente. E ha aggiunto anche che l’Opel Corsa condotta dal fratello ventitreenne lo aveva tamponato immediatamente dopo l'urto con i veicoli in sosta.

I due fratelli si sono quindi presentati al distaccamento della Polizia Municipale di Campo di Marte per raccontare l’accaduto. A carico del giovane alla guida della prima auto ci sono al momento una sanzione per la perdita di controllo del mezzo (85 euro e 5 punti decurtati dalla patente) e una per la fuga (296 euro e ulteriori 10 punti); per il fratello la sanzione per il tamponamento (41 euro e 3 punti) e anche per lui un verbale per la fuga (sempre 296 euro e 10 punti). Inoltre visto, che entrambi si sono dati alla fuga e i danni provocati sono ingenti, avranno la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (quanto sarà stabilito da prefetto).

Intanto continuano gli accertamenti per verificare la presenza di altri veicoli rimasti danneggiati e o di altre persone che, grazie ai social network, risulterebbero in grado di fornire altri elementi utili per la ricostruzione del sinistro.