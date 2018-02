«Leggere, che follia!»: via alla rassegna del Centro giovani

Un libro, un lettore speciale e la voglia di condividere qualche ora, nel cuore di un quartiere che per molti è ancora tutto da scoprire. Parte lunedì la rassegna di incontri per ragazzi «Leggere, che follia!», ideata e organizzata da «Centro Giovani Casa nel Parco – Scuola del fare» negli spazi del centro. Sono stati alcuni educatori del Gruppo Scuola, cooperativa che ha in gestione il Centro giovani di via Naviglio Alto, a mettere a punto questa proposta per i ragazzi della città (a partire dagli undici anni): una serie di pomeriggi (tutti i lunedì di febbraio, alle 16) dedicati alla meraviglia della lettura, in cui personaggi parmigiani conosciuti leggeranno dei brani e poi si concederanno per una chiacchierata, raccontando di sé, del proprio lavoro e del proprio rapporto con i libri.

Si parte lunedì con Dhap & Dank, artisti del «beatboxin’ e freestyle», che sfoglieranno «Nel mare ci sono i coccodrilli» (di Fabio Geda); il 12 si continua con l’autrice e attrice teatrale Franca Tragni, alla cui interpretazione saranno affidati dei brani di «Storie della Buonanotte per bambine ribelli» (di Elena Favilli e Francesca Cavallo); a leggere «Storia di una ladra di libri» (di Markus Zusak) sarà la giornalista della «Gazzetta di Parma» Chiara Cacciani, il 19 febbraio; mentre lunedì 26 chiuderà il cerchio di appuntamenti Andrea Saccon, più noto come la «Sajetta», con le pagine di «Wonder» (di R. J. Palacio). «Nel quartiere ci sono tante belle realtà che funzionano ed è giusto che tutti i ragazzi della città le conoscano e le vivano - ha commentato Stefano Manici, del Centro Giovani Casa nel Parco – Scuola del fare –. In primavera ci piacerebbe continuare l’esperienza con altre iniziative». L’ingresso agli appuntamenti è libero, per informazioni si può contattare al Casa nel Parco al numero 389 5583856.