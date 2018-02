Vicini di casa (e un cane) "guardiani": sventati due furti in città

In via Paisiello un vicino di casa ha notato dal suo balcone due uomini che armeggiavano con una serranda nella palazzina di fronte. In contrada Marano è stato invece un uomo a passeggio col cane a vedere in tempo quelle torce accese nel giardino di una villa. La loro attenzione e la prontezza nell'allertare i carabinieri hanno permesso di sventare due furti in città.

In via Paisiello i ladri stano per entrare in azione alle 21, e sono stati "disturbati" dai carabinieri della stazione Oltretorrente, allertati dal solerte vicino di casa.

In contrada Marano invece, la banda tentava di fare bottino a mezzanotte. Senza pensare che a quell'ora ci potessero essere in giro due "guardiani" speciali: un uomo e il suo cane. Il secondo ha iniziato ad abbaiare, e il primo si è insospettito, fino a notare le torce nel giardino di una villa. Due pattuglie sono arrivate sul posto, costringendo i malviventi ad allontanarsi.