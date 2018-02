Sfonda la porta e picchia la compagna sotto gli occhi del figlio: arrestato

E' arrivato, ha sfondato la porta dell'appartamento della compagna e ha iniziato a picchiarla sotto gli occhi del figlio di 8 anni. E' accaduto nei giorni scorsi in centro storico e sono stati i vicini di casa a permettere agli uomini delle Volanti di intervenire in tempo reale e di arrestare l'uomo, un cittadino italiano che si trova ora in via Burla.

Approfittando di un momento di distrazione, la donna è riuscita a trascinarsi insieme al bambino a chiedere aiuto ai vicini e a mettersi in salvo nella loro abitazione. Proprio loro, udendo i rumori e le grida che arrivavano al piano di sopra, hanno prontamente chiesto l'intervento della polizia. Il personale della Volante, diretto dal Commissario Capo Pasquale Cusano,è arrivato in pochi minuti e ha intercettato l’uomo, evidentemente alterato, sulle scale condominiali. E sono scattate le manette.

La compagna, con inequivocabili tumefazioni al volto e al corpo, è stata trasportata dai militi del 118 all’Ospedale: le ferite sono state giudicate guaribili in 15 giorni.

Il bambino era fortemente scosso per la scena alla quale aveva assistito.

L’arrestato è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, con l'aggravante di averli portati avanti sotto gli occhi di un minore.