Sala slot di via Osacca, quarto colpo da dicembre

«Ormai ci hanno scambiato per il loro bancomat. Quando servono i soldi vengono qui e fanno il prelievo».

La ragazza dietro la cassa della sala slot di viale Osacca gioca la carta dell'ironia. Ma ormai c'è ben poco da sorridere: la raffica di rapine nelle sale slot, che negli ultimi giorni sembravano terminate, sono riprese. E adesso il timore di tutti è che si torni ad un colpo dopo l'altro, notte dopo notte.

«La rapina è stata la fotocopia delle altre - ammettono alla sala già svaligiata quattro volte dall'inizio di dicembre. - Un uomo solo è entrato intorno all'una e trenta di notte. Aveva il volto coperto e un coltello in mano. L'ha puntato sull'addetto, ha arraffato poche centinaia di euro ed è fuggito».

Detto così sembra tutto molto semplice. Ed in realtà lo è. Molto complicato invece è cercare di bloccare i responsabili che finora corrispondono ad un identikit molto vago. Ad agire, secondo le ricostruzioni sarebbero, a turno, due uomini probabilmente dell'est che si presentano armati o di coltello o di una pistola. Talvolta agiscono insieme, più spesso da soli. In ogni caso sembrano instancabili: nel solo mese di dicembre i colpi messi a segno sono stati otto tra viale Osacca, via Trento, via Fleming. Poi durante il mese di gennaio una pausa che qualcuno aveva interpretato come un segnale postivo, ipotizzando che forse i banditi avessero lasciato Parma. La razzia di ieri invece conferma che la banda è ancora attiva. E cerca soldi facili. «Noi cercheremo di proteggerci con personale dedicato e riducendo al minimo il denaro disponibile», concludono alla sala rapinata. I banditi lo sanno ma sembra non importare: vorrà dire che al bancomat andranno a prelevare una volta in più.

lu.pe.