Una lettrice: "Ecco come ci stanno convincendo ad andarcene dal centro"

"Diciamocelo, vivere in centro storico negli ultimi tempi è una vera sfida". Inizia così la lettera inviata da Monica. Accorata, dettagliata. Da residente del cuore della città che si sente sempre più spinta a cambiare indirizzo.

"E non parlo certo dei locali notturni o degli schiamazzi degli studenti, ben venga la vita nei vicoli bui, abbandonati a se stessi.

i locali e i negozi chiudono trasformati in garage pagati a carissimo prezzo dai residenti disperati dalla quantità di divieti di sosta appioppati anche alle ore più improbabili.

E' incredible la solerzia con cui si aggirano i vigili urbani a qualunque ora per fare cassa con i divieti di sosta.

Noi siamo riusciti a prendere una multa un martedì sera di pioggia a mezzanotte e mezza; e non è che non avessimo cercato un parcheggio è che dopo 20 minuti di ricerca scoraggiati abbiamo parcheggiato nell'unico posto disponibile nell'arco di un kilometro. Mentre ci accingevamo a tornare a casa ecco sbucare nella notte i difensori della legge e delle regole; a nulla sono valse le nostre spiegazioni.la multa è stata scritta sotto i nostri occhi, zero tolleranza.

Che va benissimo, è giusto.

Parcheggi in divieto e prendi la multa, non fa una piega".

"Allora - continua però - zero tolleranza anche per gli spacciatori appostati sempre più ad ogni angolo del centro storico, nei piazzali ormai deserti, perché la città sta diventando un grande garage.

Proprio ultimamente cercando un locale per un'attività su strada ecco la realtà con cui ci si scontra:locali sfitti che i proprietari nn vedono l'ora di trasformare in posti auto.

E la città muore. Il cerchio si fa sempre più' stretto, tra l'intolleranza dei residenti che vorrebbero avere la pace della campagna vivendo in via Farini, gli spacciatori, le baby gang e i vigili che setacciano le strade.

Zero tolleranza si, allora per tutti.

Perché quando abbiamo provato a fare segnalazioni tra piazzale Borri e borgo San Silvestro guarda caso non c'è mai nessuno disponibile a intervenire. Saranno troppo impegnati a esaminare ogni auto posteggiata immagino".

"Stamattina - conclude - la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la panchina di piazzale San Lorenzo appena riqualificata e posto di aggregazione di residenti, anziani, mamme e adolescenti, tagliata a metà per fare spazio a una ecostazione, peraltro esteticamente poco integrata con la piazzetta e deturpante.

Grazie però per la solerzia con cui sono apparsi i cartelloni elettorali in piazzale Borri, orrendi e deturpanti per altro. Ogni mattina andando a fare colazione guardo quelle facce e mi ricordo il perché non andrò a votare a marzo.

Da cittadino, contribuente e onesto, pretendo la stessa serietà e puntualità verso tutti.

Zero tolleranza, ce lo auguriamo tutti noi residenti del centro.

O davvero dobbiamo fare come la maggior parte dei nostri amici, trasferirci in campagna e abbandonare la nostra città al suo destino?"