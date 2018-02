Si ferma con gli amici invece che rientrare ai domiciliari, arrestato

I carabinieri della stazione dell'Oltretorrente, durante un controllo delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale, hanno arrestato in flagranza del reato di evasione un 38enne siciliano, ma da lungo tempo residente a Parma. Dopo un ritardo nel rientro, il 2 febbraio, hanno voluto verificare che l’uomo non ne abusasse sistematicamente dei benefici. L’uomo era agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia aggravati”. Era autorizzato, due volte alla settimana, ad andare al sert di Parma: ma, invece che rientrare subito, si fermava senza motivo all’interno di un parcheggio in via Malvasi in compagnia di suoi conoscenti che annoverano pregiudizi penali. Dopo una notta nelle camere di sicurezza di strada delle fonderie, il gip di parma ha convalidato l’arresto disponendo l’immediato ripristino degli arresti domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato il prossimo 20 febbraio.