Vodka e merendine: due 16enni nei guai per furto al supermercato

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nel primo pomeriggio di ieri sono intervenuti al supermercato “interspar” di via San Leonardo. Ad allertare il personale di sorveglianza la presenza di una coppia di 16enni con atteggiamento sospetto. I due ragazzini, poi, sono passati in azione: sono stati "pizzicati" mentre nascondevano una bottiglia di vodka e una confezione di merendine nello zainetto. I due giovani sono stati fermati dopo aver oltrepassato le casse, ammendo le loro responsabilità. Uno dei due, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 23 cm, la lama di 8, nascosto sempre all’interno del suo zainetto. Entrambi i minori venivano accompagnati negli uffici di strada delle Fonderie e affidati ai rispettivi genitori.