Ruba una bici: scoperto, scappa e si ferisce. Romeno preso in p.le stazione

Aveva parcheggiato la propria bicicletta legata alle apposite rastrelliere nel parcheggio dell’istituto scolastico Toschi per andare a lavorare. Quando poi è uscito per fumare una sigaretta l’amare sorpresa: la bicicletta non c’era più. Minuti di rabbia e dispiacere fino a quando un'inquilina del condominio a fianco gli indica dove si trova. La donna, infatti, nel rincasare aveva notato l’ombra di un uomo che approfittando dell’apertura del cancello, si introduceva velocemente nel cortile con fare sospetto, come se volesse nascondersi. Lei e il marito testano, con qualche domanda, le intenzioni dell'uomo. Nulla da spiegare, inizia a fuggire: per agevolare la fuga lancia la bicicletta nel greto del fiume da dove è stata recuperata e restituita. Parte la chiamata al 112. Le pattuglie iniziano le ricerche dell’uomo segnalato che si concludono positivamente dopo qualche minuto quando ancora col fiatone in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, viene fermato un 35enne romeno, che presentava un una vistosa ferita sulla coscia destra, che lui ha giustificato come frutto di una lite, ma le immagini della video sorveglianza invece, oltre a certificare il furto della bicicletta, documentano che l’uomo si era procurato la ferita durante la fuga.