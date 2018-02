Il Sappe: "Un altro poliziotto aggredito da detenuto. Situazione sempre più difficile"

"Ennesima aggressione perpetrata ai danni di un’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria avvenuta all’interno della Casa Circondariale di Parma questa mattina". A denunciarlo è il Sappe, il sindacato degli agenti penitenziari. Un detenuto di origini magrebine avrebbe colpito con un violento pugno al volto un poliziotto penitenziario, causandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni che hanno richiesto punti di sutura al labbro superiore.

Secondo la ricostruzione, il detenuto avrebbe richiamato l’attenzione dell’agente allo scopo di farlo avvicinare al blindo della camera detentiva e poi colpirlo.

"Un episodio gravissimo che ripropone temi più volte affrontati e che denotano le difficoltà gestionali di alcuni soggetti detenuti e della precarietà nel riuscire a garantire i livelli minimi di sicurezza - continua il sindacato - A tal fine si evidenzia che anche il reparto destinato ad essere utilizzato come isolamento sarebbe stato “convertito” in sezione ordinaria". Con conseguenza anche sui provvedimenti che potrebbero ora riguardare il detenuto autore dell'aggressione.

"Si apprende che il detenuto resosi responsabile dell’aggressione proviene da altro istituto avendo aggredito altro appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria. Il sindacato Sappe esprime vicinanza al collega rimasto ferito, lamentando da tempo le difficoltà lavorative esistenti nel carcere di via Burla, con divergenze sull’operato gestionale della stessa struttura con i vertici incaricati".