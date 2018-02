Due incidenti quasi contemporaneamente in città. Il primo in via Mantova, a pochi metri da via Emila Est, dove un ciclista è stato investito. L'uomo fortunatamente è stato toccato di striscio e, nel cadere, non ha riportato ferite serie. Sercondo episodio un tamponamenhto a catena in via Bizzozero: qui tamponamento a catena tra tre automobili. Nessun ferito serio anche qui, una persona comunque è stata portata al pronto soccorso per essere medicata. Pesanti ripercussioni, però, sul traffico: via bloccata e code in zona.