Il Comune: "La panchina in piazzale San Lorenzo verrà riadattata"

Dopo le prime segnalazioni, la petizione: quella per far tornare in piazzale San Lorenzo la maxi-panchina nella sua interezza, attualmente scalzata a metà dall'arrivo di una mini eco-station.

E il Comune, dopo le proteste, ha comunicato un riposizionamento, riadattato, della panchina.

"Dopo la prima Miniecostation, inaugurata lo scorso 29 gennaio in piazzale Paer, quella di piazzale San Lorenzo è l’ultima delle cinque installate in centro storico e Oltretorrente. - si legge in una nota - La loro funzione è rendere più flessibile la raccolta differenziata grazie alla presenza di punti fissi di raccolta che i cittadini possono sfruttare in caso di difficoltà nel rispettare orari e giorni di conferimento dei rifiuti secondo il calendario prestabilito (funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7).

Vi si possono conferire residuo e plastica-barattolamente-tetra pak. Si tratta di strutture di dimensioni ridotte rispetto le ecostation già attive nelle zone più periferiche, il cui lay out è stato studiato per essere in armonia con il contesto urbano.

Il tutto con il benestare della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza e grazie alla collaborazione con la Direzione del complesso monumentale della Pilotta.

In occasione dell’inaugurazione pubblica della prima postazione, in piazzale Paer, è stata fatta una rilevante campagna di comunicazione sia tramite la stampa locale (tv e giornali) sia tramite i siti istituzionali del Comune e di Iren. L’iniziativa è stata presentata sia nella VI Commissione Lavori Pubblici, Ambiente, Interventi su viabilità e traffico sia ai Comitati Cittadini Volontari (CCV) dei quartieri interessati. La riduzione della panchina è solo momentanea in quanto la parte rimossa, per lasciare spazio alla nuova MiniEcostation, verrà ricollocata sul lato nord, formando un angolo, e seguendo le linee della piazza, che si conferma luogo di sosta e socializzazione. La MiniEcostation svolgerà anche un importante ruolo di presidio del territorio in quanto dotata di sistema di illuminazione e di videosorveglianza dei luoghi in cui sono state collocate."