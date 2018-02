I proprietari non erano in casa, e così ci hanno pensato i vicini a dare l'allarme. Uno dopo l'altro. Tantissime le chiamate arrivate alla caserma dei vigili del fuoco di via Chiavari, che in pochissimo tempo sono arrivati in via Po, dove le fiamme uscivano dalle finestre di una abitazione. Il "cuore" dell'incendio sarebbe il divano, causa probabile una stufetta elettrica. Le fiamme - anche grazie al rapido intervento - sono rimaste circoscritte al soggiorno, causando comunque molti danni.