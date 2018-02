Il ministro Calenda a Parma: "C'è un'Italia seria e un'Italia cialtrona che racconta balle..."

“Oggi c’è un’Italia seria che pensa che la situazione sia seria e c’è un’Italia cialtrona che pensa che si possano raccontare un sacco di balle e cavarsela. Come fa Salvini”. L’ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, oggi a Parma a un incontro del Pd. Calenda ha aggiunto: “Se affidiamo il Paese a questa gente, il Paese va a ramengo”. Per poi fare un appello alla coalizione di centrosinistra: “Occorre mettere da parte tutto e fare in modo che la coalizione ne esca forte, altrimenti si fa male al Paese”.