17enne investito sotto gli occhi di un amico: è grave. Caccia al "pirata"

Un pedone di 17 anni investito nella notte in strada Langhirano. E' successo intorno alle 3, all'altezza del civico 35: il ragazzo era la fianco di un amico quando è stato travolto da un'auto che poi è fuggita. La persona al volante non si è fermata a vedere che cosa era successo alla persona investita e chiamare i soccorsi. Soccorsi necessari per le gravi ferite riportate dal ragazzo. La Polizia sta cercando di risalire all'identità del "pirata".