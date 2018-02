Un pedone investito nella notte in strada Langhirano. E' successo intorno alle 3, all'altezza del civico 35 e subito è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Il pedone, sbalzato sull'asfalto, è stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni. Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.