Il furto sembra un match di football americano: preso il ladro "quarterback"

Una vera e propria banda organizzata per i furti nei negozi. Otto persone, di giovane età, in azione sabato pomeriggio: tre giovani, tre uomini e due donne di colore. Nel mirino un negozio di abbigliamento in via Mazzini. Divisi in due gruppi sono entrati in azione, ma il loro fare sospetto non è passato inosservato. Quello con i due ragazzi, veniva comunque sorpreso dall'addetto alla vigilanza mentre uno di loro nascondeva alcuni capi di abbigliamento in uno zainetto. Mentre l'addetto alla sicurezza si accingeva ad effettuare il controllo, uno dei due ragazzi strappava dalle mani dell’addetto alla vigilanza lo zainetto, lanciandolo in direzione del complice che nel frattempo si era dato alla fuga, permettendogli di allontanarsi con lo zainetto contenente i capi di abbigliamento rubati.

Il tentativo dell’addetto alla vigilanza di inseguire il fuggitivo veniva vanificato dall’intervento del complice che lo aggrediva e lo bloccava. Con l’aiuto di un altro dipendente dell’attività commerciale, l’addetto alla vigilanza riusciva a trattenere il giovane di colore in attesa dell’arrivo della Polizia che immediatamente giungeva sul posto.

Il malvivente veniva bloccato, accompagnato presso la Questura di Parma, tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso le indagini per individuare gli altri complici e stabilire se gli stessi siano responsabili di altri episodi analoghi.