Scritte sui muri, Pizzarotti: "Vigliacchi" e "Idioti", "Metteteci la faccia"

Duro intervento del sindaco Federico Pizzarotti contro chi imbratta gli edifici della città. Il primo cittadino, come da tradizione, usa facebook e i social per comunicare ai parmigiani, in questo caso usando parole forti e toni diretti, appunto, rivolti a quelli che lui definisce "idioti" e "vigliacchi".

Il messaggio

Voi che scrivete sui muri pensando di essere furbi non siete altro che IDIOTI! Devo dire che sono stanco.

Noi puliamo dove voi sporcate. Pensate di essere furbi , ma siete solo dei vigliacchi.

Qui avete sporcato una scuola, non avete rispetto per nessuno perchè pensate essere dei rivoluzionari....ma siete solo degli sfigati. Andate in piazza a viso aperto.

Metteteci la faccia, il nome e le idee, il resto è da vigliacchi vandali, ed è quello che siete.

Visto che chi si firma così ormai a Parma saranno in 3 spero che le forze dell'ordine li possano finalmente fermare.