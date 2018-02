Viale dei Mille, bloccato mentre vende cocaina a tre operai parmensi

I carabinieri continuano a setacciare viale dei Mille, zona nota purtroppo per la presenza di spacciatori. Dopo il blitz di venerdì che ha consentito l’arresto di due giovanissimi pusher nigeriani, la denuncia di altri 3 extracomunitari e la segnalazione di 8 persone per detenzione modica quantità di stupefacenti, ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno notato una utilitaria avvicinarsi ad un giovane extracomunitario che stazionava nei pressi di piazzale Santacroce.





Quando hanno capito che la trattativa si era perfezionata - l’uomo stava rimettendo dei soldi nel portafogli - hanno deciso di intervenire: sull’auto tre giovani operai residenti nella provincia (due 30enni e un 24enne). Quello dei tre seduto al lato passeggero, dopo aver intuito che stava per scattare il controllo, ha aperto il finestrino e lanciato per terra due involucri di cocaina, poi recuperati e sequestrati. Per loro è scattata la segnalazione alla prefettura e il ritiro immediato della patente per il conducente, mentre al venditore 27enne nigeriano, incensurato, che è stato deferito alla locale procura per spaccio di sostanze stupefacenti, è stata sequestrata la somma di 60 euro ricavati dall' "affare" appena concluso.

Sempre in viale Dei Mille, con la preziosa collaborazione del comitato “Oltretutto Oltretorrente”, sono stati recuperati 20 grammi di droga e poi altri 10 grammi suddivisi in 7 involucri nascosti tra le siepi.