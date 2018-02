“Questo non è amore”, la Polizia in piazza Garibaldi contro la violenza di genere

Mercoledì 14 febbraio 2018 nell’ambito della giornata internazionale contro la violenza di genere, la Questura di Parma ha organizzato un’iniziativa denominata “Questo non è amore”, che costituirà un momento di informazione e sensibilizzazione sul tema. Nella circostanza, in questa Piazza Garibaldi dalle 9:00 alle 13:00, sarà in funzione un punto informativo per la cittadinanza.

Oltre a personale della Polizia di Stato, sarà presente personale dei Servizi Sociali del Comune di Parma, del Centro Antiviolenza, del Nucleo Antiviolenza della Polizia Municipale di Parma, del Dipartimento Neuropsichiatria Infantile AUSL di Parma, dei Servizi Sociali dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma.

L’iniziativa ha il chiaro intento di potenziare l’azione di prevenzione e si inserisce nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione che la Polizia di Stato sovente mette in atto con il preciso scopo di stimolare una cultura quale precondizione indispensabile per contrastare adeguatamente il fenomeno della “violenza di genere” .

Ciò conferma ancora una volta l’attenzione della Polizia di Stato rivolta verso le fasce c.d. deboli e si ritiene, pertanto, necessario che la campagna “Questo non è amore”

, da iniziativa periodica diventi un impegno permanente della Polizia di Stato che, oltre a rispondere alle richieste di soccorso e ad occuparsi dei fatti reato, si faccia parte attiva nel promuovere o aderire ad occasioni di incontro e di sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, secondo un approccio multidisciplinare che ne costituisce il format.