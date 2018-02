Ruba al Maggiore e picchia un'infermiera: arrestato un 22enne

Dopo l'aggressione a un'infermiera ieri al Maggiore, un 22enne è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato ed è stato denunciato per minacce aggravate e lesioni personali.

Il giovane ha frugato in alcune borse e ha scassinato l'armadietto personale di un'infermiera, prendendo contanti e bancomat dal suo portafogli. Un maresciallo dei carabinieri in pensione è riuscito a bloccare il giovane nel parcheggio dell'ospedale dove, dopo una colluttazione, il giovane ha proposto uno scambio: mille euro in cambio del portafogli rubato. L'ex carabiniere ha finto di accettare, per poter chiamare le forze dell'ordine, e ha convinto il ladro a rientrare in ospedale. La situazione però è degenerata perché, quando ha capito che nessuno lo avrebbe pagato, il 22enne ha aggredito l'infermiera: l'ha minacciata di morte, poi l'ha colpita con calci e pugni (ha lesioni guaribili in 20 giorni). Gli agenti delle Volanti sono intervenuti e hanno bloccato il giovane, ora agli arresti domiciliari al Diagnosi e cura, in attesa di essere giudicato.