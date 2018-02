Bertolucci, il cinema "censurato" a Roma e Parma Capitale

C'è anche l'indignazione del regista premio Oscar Bernardo Bertolucci a raccontare il non senso della "censura" alla rassegna di cinema organizzata dall'associazione Piccolo Cinema America, a cui il Comune di Roma ha negato l'assegnazione quest’anno di piazza San Cosimato per la ormai tradizionale rassegna estiva. "I due signori del Campidoglio - e si riferisce all'assessore alla Cultura e alla vicepresidente della Commissione cultura, ndr. - dicono che Fellini e Antonioni sono dei feticci. Ma dimenticano che Fellini e Antonioni hanno creato qualcosa di importante non solo per l'Italia", scrive in una opinione su La Repubblica. "E' come dire che un quadro di De Chirico è un feticcio. Picasso è un feticcio". E Roma capitale - "Dio mio, ma cosa sta succedendo, ma dove siamo, cosa ci è capitato?" - viene messa a fianco di Parma, citando anche il suo assessore - a volte il caso... - professore di storia del cinema. Nello stesso giorno delle dichiarazioni infelici sulla rassegna di cinema romana, Parma vince la sfida per essere Capitale della Cultura 2020. "C'è qualcosa di assurdo in tutta questa storia di Roma. ha un brutto odore. E' come la nascita di una nuova idea di censura, e mi vengono i brividi. E allora mi rifugio con la fantasia a Parma. Sono due casi esemplari. Ognuno a modo suo".